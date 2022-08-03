دنيا سمير غانم نجمة شهر أغسطس على راديو إنرجي

تحل الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1 قريبا بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس.

واختارت محطة راديو إنرجي دنيا سمير غانم نجمة الشهر الجاري أسوة بالعديد من النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا على مدار مشوارهم الفني، وكان آخرهم أحمد سعد الذي حل ضيفا في حلقة خاصة للحديث عن أعماله الناجحة نهاية شهر يوليو.

وتعيش دنيا سمير غانم حاليا حالة من النشاط الفني كان آخرها طرح فيلمها الجديد «تسليم أهالي» مساء اليوم في السينمات.

دنيا سمير غانم تعود للسينما

ويشارك دنيا سمير غانم في بطولة تسليم أهالي، هشام ماجد وبيومي فؤاد، ويعد آخر أعمال والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز.

كما طرحت دنيا سمير غانم مؤخرا أغنية جديدة أهدتها لعائلتها، وهي «أسيب نفسي وأغني» التي تصدرت تريند يوتيوب على مدار أسبوع.

كلمات أغنية أسيب نفسي وأغني

وقالت كلمات الأغنية: «حاسة أني في مود رايق وجديد وبعيد عن كل الناس رامية الحسابات ورا ضهري بعيد ومسلِّمه للإحساس وده وقتي أني أخد وقت أعمل كل اللي بحبه وبس وكلام الناس أنساه وماقولش غير إنه كلام الناس أنا عايزة أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني، محتاجة أقعد ويايا شوية ونتكلم عني عن فرحي اللي مستنياه عن يوم عيشته وماقدرش أنساه أحكي لنفسي الحكايات وكمان أسمع حكايات تانيين مني إحساس في خيالي سنين شايفاه محتاجة أدخل جواه أمسك بايديا في إيد قلبي واتمشى شوية معاه أهرب لمكان جوايا بقاله سنين محتاج يتحس ده القلب أما بيرتاح يقدر يخلق في حياتنا حياة».