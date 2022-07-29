السينما تستقبل 3 أفلام جديدة في موسم الصيف.. دنيا سمير غانم تعود من جديد

تستعد دور العرض لاستقبال أفلامٍ سينمائية جديدة، بداية من الأيام المُقبلة، بالتزامن مع بدء موسم الصيف، الذي يعقب موسم أفلام عيد الأضحى مباشرة وبفترة وجيزة.

وتواصل دور العرض السينمائية، عرض أفلام «كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام.

ويضم موسم أفلام إجازة الصيف، أفلامٍ عدة، ما بين الكوميدي والاجتماعي والرومانسي، وترصدهم «الوطن»، في التقرير التالي:

- تسليم أهالي

ويبدأ موسم أفلام الصيف، بفيلم «تسليم أهالي»، حيث يُطرح اعتبارًا من يوم 3 أغسطس المُقبل، والذي يشهد عودة الفنانة دنيا سمير غانم إلى جمهورها بعد فترة انقطاع طويلة تقترب من العامين.

وتدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب بشري، الذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، الهجرة إلى كندا، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

ويضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي، وفيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

- تحت تهديد السلاح

ويُشارك الفنان حسن الرداد، في موسم أفلام الصيف، بفيلم جديد يحمل اسم «تحت تهديد السلاح»، اعتبارًا من يوم 25 أغسطس المُقبل.

فيلم «تحت تهديد السلاح» والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية، بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

- في القلب

ومن المُقرر، أنّ تستقبل السينمات، الفيلم الرومانسي «في القلب» بطولة الفنان خالد سليم، في شهر أغسطس المُقبل، وذلك حسبما أعلن المخرج مرقس عادل مؤخرًا.

فيلم «في القلب»، بطولة الفنان خالد سليم، ونسرين طافش، وسوسن بدر، وهالة فاخر، ومنه فضالي، ومحمد عز، وعابد عنانى، وتونى ماهر، وعدد أخر من الفنانين وهو قصة اسحاق إبراهيم ومعالجة درامية وسيناريو محمد حسين الماظ، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة «الريماس».