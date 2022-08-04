مصادر طبية: حالة مصابي تصادم سيارة بشجرة في الإسماعيلية «شبه مستقرة»

قالت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس، إن الحالة الطبية لمصابي حادث طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» شبه مستقرة حتى الآن، وجار تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن قسم الطوارئ بالمستشفي استقبل 5 مصابين أمس، جراء تصادم سيارة ملاكي بشجرة قرب كوبري «شعيب» على بعد 5 كيلومترات من مركز ومدينة أبوصوير.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تعرض سيارة ملاكي سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام «ط ل ج 5168» للاصطدام بشجرة، وانتقال سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين

واسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أحمد السيد، 33 سنة، بجرح في الرأس وكدمات بالجسم وأيمن محمد فؤاد، 27 سنة، باشتباه كسر في الساق واليد اليمنى، وإبراهيم رمضان عبد العال، 38 سنة، بكسر في الساق اليسرى وخلع بالكتف وجرح في الرأس وكدمات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة زياد إبراهيم رمضان، 10 سنوات، بكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد السيد محمد، 28 سنة، باشتباه كسر في الضلوع وكدمات وسحجات في أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمين بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

واستدعت إدارة المستشفي استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والجراحة، للتعامل مع المصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وكانت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير انتقلت إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين.