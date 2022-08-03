إصابة 5 في تصادم سيارة بشجرة على طريق الإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، جراء تصادم سيارة ملاكي بشجرة، في نطاق محافظة الإسماعيلية، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفي جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

إخطار أمني باصطدام سيارة بشجرة

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام (ط ل ج 5168) على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع قرب كوبري «شعيب»، على بعد 3 كيلومترات من مركز ومدينة أبوصوير، وتسبب الحادث في توقف جزئي للطريق لحين استخراج المصابين.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت 5 مصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية إنه تم استقبال المصابين في قسم الطوارئ بالمستشفى، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهم وعمل الإشعات والتحاليل اللازمة لهم، وأضافت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اثنين من المصابين في حالة غير مستقرة، فيما اصيب 3 آخرين بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم وكسور.

واستدعت إدارة المستشفى استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والجراحة للتعامل مع المصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم وتجهيز أحد الحالات لدخول غرفة العمليات، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات.

إصابة 5 بينهم طفلان على طريق القصاصين

وكان قد أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان بإصابات خطيرة أمس الثلاثاء جراء انقلاب سيارة علي طريق الإسماعيلية قرب مركز ومدينة القصاصين.

وتعرضت السيارة رقم ق ف 2871 بطريق الدواويس أمام عزبة «منشية عصمت»، مما أسفر عن إصابة طفلين في عمر 8 سنوات و10 سنوات بغيبوبة وغير مستجيبا للاسعافات الأولية.

واسفر الحادث عن إصابة «أحمد حسن محمد»، 29 سنة، مقيم بمدينة الصالحية، التابعة لمحافظة الشرقية، مصاباً بكسور في الضلوع وكسر في العمود الفقري وكسور مختلفة وجروح في أنحاء الجسم و«أسماء حسن أباظة»، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات وسحجات في الجسم، و«هند السيد محمد»، 30 سنة، مقيمة بفاقوس، مصابة في الساق اليمنى وكدمات وسحجات في الجسم.