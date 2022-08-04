مصرع شخص صدمته سيارة بطريق «البلاجات» في الإسماعيلية.. فرت هاربة

لقي شخص مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما صدمته سيارة ملاكي بطريق البلاجات «عمارة السياحي» في الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اصطدام سيارة ملاكي مجهولة بشخص يدعى أحمد عبده إبراهيم، 57 سنة، ومقيم بعزبة البهتيني بمركز الإسماعيلية.

توفى وصوله المستشفى

وقالت المصادر الطبية بمستشفي جامعة قناة السويس، إن المصاب وصل في حالة سيئة إثر إصابته بتوقف في التنفس وتوقف عضلة القلب، فضلا عن إصابته بكسور مختلفة في الجسم واشتباه بنزيف داخلي في الرأس والبطن.

وأضافت المصادر، أنه تم التعامل مع المصاب فور وصوله غرفة الإنعاش، وإجراء الطوارئ اللازمة له، إلا أنه توفى فور وصوله بدقائق متأثرا بإصابته.

التحفظ على الجثمان

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وكذلك إلى مكان الواقعة لتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، تمهيدا لضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي الجثمان لحين انتداب مفتش الصحة ومعاينته، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما أمرت النيابة بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

إصابة 5 في حادث بالإسماعيلية

وأصيب 5 أشخاص، مساء أمس الأربعاء، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام «ط ل ج 5168» على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع قرب كوبري «شعيب» على بعد 3 كيلو مترات من مركز ومدينة أبوصوير، ما تسبب في توقف جزئي للطريق لحين استخراج المصابين.