طقس الإسماعيلية: انخفاض درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بالتزامن مع انخفاضها منذ بداية الأسبوع الجاري، الذي يستمر حتي منتصف الأسبوع المقبل.

وانخفضت درجات الحرارة اليوم الخميس، درجة جديدة لتسجل اليوم 36 درجة مئوية للعظمي و24 درجة للصغري في انخفاض 5 درجات عن نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت نسبة الرطوبة في مدينة الإسماعيلية وباقي المراكز والمدن والتي زادت من إحساس ارتفاع درجات الحرارة، لتسجل الإسماعيلية 39 درجة فعلية اليوم الخميس.

الأرصاد الجوية: نشاط للرياح وشبورة على الطرق

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إنه يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف البيان الذي نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها على «فيس بوك» أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 35 درجة مئوية فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقال البيان: «تظهر الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد».

سيولة على الطرق السريعة والصحراوية

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الخميس سيولة مرورية بدءًا من الساعات الأولى من الصباح مع انعدام كامل الشبورة المائية فجر اليوم فيما استمرت حالة الطوارئ التي أعلنتها الشبكة الوطنية للطوارئ.

وشهدت الإسماعيلية استمرار رفع حالة الطوارئ علي الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بعض المحافظات.

وأوضحت بيانات رسمية للشبكة الوطنية للسلامة والكوارث أن سيارات الإسعاف منتشرة على النقاط المخصصة لها علي طرق الإسماعيلية الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.