طقس الإسماعيلية.. انكسار درجة الحرارة وزيادة في الرطوبة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي مع زيادة في نسبة الرطوبة في معظم المحافظات.

وانخفضت درجات الحرارة اليوم الأربعاء في الإسماعيلية بشكل طفيف ووصلت فيها درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في انخفاض 5 درجات عن الأسبوع الماضي.

وارتفعت نسبة الرطوبة في مدينة الإسماعيلية وباقي المراكز والمدن والتي زادت من إحساس ارتفاع درجات الحرارة، لتسجل الإسماعيلية 39 درجة فعلية اليوم الخميس.

الأرصاد الجوية: أجواء رطبة على شمال البلاد

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن الإسماعيلية تشهد أجواء حارة رطبة ضمن طقس شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة وتظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للهيئة على «فيس بوك» أن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط لترتفع الأمواج قليلا على سواحل الإسكندرية وبلطيم وتصل الي متر واحد.

وأشار البيان إلى أن هناك فرصة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة في الصباح الباكر.

استمرار حالة الطوارئ وسيولة على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الأربعاء سيولة مرورية بدء من الساعات الأولى من الصباح مع انعدام كامل الشبورة المائية فجر اليوم فيما استمرت حالة الطوارئ التي أعلنتها الشبكة الوطنية للطوارئ.

وشهدت الإسماعيلية استمرار رفع حالة الطوارئ على الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بعض المحافظات.

وقالت بيانات رسمية للشبكة الوطنية للسلامة والكوارث أن سيارات الإسعاف منتشرة على النقاط المخصصة لها على طرق الإسماعيلية الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.