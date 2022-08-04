رئيس «العربية للتصنيع»: نسعى لتعزيز التعاون مع الشركات السنغافورية

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير «دومينيك جوه»، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة.

تناول اللقاء، دراسة فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وبحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات وكاميرات المراقبة والاتصالات والصناعات الطبية وطلمبات الضخ العالي والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب بحث اشتراك الشركات السنغافورية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

في هذا الصدد، أوضح «التراس»، أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات السنغافورية وجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه، أشاد «دومينيك جوه»، بالقدرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، ونقل الخبرات التكنولوجية والبحث العلمي التي تتميز بها بلده، وزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة.