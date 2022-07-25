«العربية للتصنيع» توقّع بروتوكولا لتعميق التصنيع المحلي مع «المستثمرين»

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين «اتحاد المستثمرين».

تعزيز فرص الاستثمار

وفي هذا الصدد، أشاد التراس، بخبرات اتحاد المستثمرين ودورها المهم في تعزيز فرص الاستثمار وتطوير وتحديث مجالات الصناعة الوطنية المختلفة، وجرى الاتفاق على التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح التراس، أنّه جرى الاتفاق على تلبية احتياجات اتحاد المستثمرين في العديد من المجالات، ومنها نظم الاحتراق في مختلف الأنشطة الصناعية والتطبيقات الخدمية، ومعايرة الأجهزة الصناعية والطبية وتصنيع قطع الغيار للمعدات الصناعية والتحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية والأنظمة والإلكترونيات والخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة والمعامل الهندسية ومختلف أنواع التجهيزات للمستشفيات والمشروعات الهندسية والأثاث ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة والمياه والأجهزة الرياضية، والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة.

الذكاء الاصطناعي

ولفت إلى الاتفاق على التعاون في المجالات البحثية المتنوعة ومنها الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه والتصنيع الذكي والهندسة العكسية ومختلف المجالات البحثية، كما أشار إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير نظم التصنيع والإنتاج وإيجاد حلول صناعية مبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أنّ مجالات التعاون تتضمن التدريب العملي وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية وأكاديمية التدريب بالعربية للتصنيع لرفع مستوي الخريجين طبقا لإحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

خبرات الهيئة لدعم الصناعة المحلية

من جانبه، أكد الدكتور مهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، خلال تفقده والوفد المرافق معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة في دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المصانع أعضاء الاتحاد.

وأوضح أنّ الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تصنيع العديد من الآلات والمعدات التي تستورد من الخارج وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأعرب هلال، عن ثقته في نجاح هذا التعاون، وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر في مجالات التدريب والبحث العلمي لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية، ويمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة، مشيرا إلى أنّ التعاون يأتي في إطار تحقيق مبدأ التكامل الصناعي بين الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.