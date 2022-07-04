«العربية للتصنيع» تتعاون مع «نت سينك» الأمريكية في الذكاء الاصطناعي

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة، بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وذلك خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع، وشركة نت سينك الأمريكية.

تجهيزات المدن الذكية

وأوضح التراس، أنّ الهيئة تتطلع من خلال تعاونها مع شركة نت سينك، إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية ونظم المعلومات لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في مجالات البنية التحتية للشبكات ومكوناتها، ومنها التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتجهيزات المدن الذكية.

التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة

وأضاف أنّ العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي، وتحديث نظم الأعمال بأحدث وسائل الاتصالات والخدمات الإلكترونية التكنولوجية، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أشاد تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإلكترونية والخدمات التكنولوجية الذكية، ونظم المعلومات، وبالإمكانيات التصنيعية والبشرية، وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية، لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أنّ السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية.