أحمد الكأس: الزمالك لم يتأثر برحيل بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل

قال أحمد الكأس، نجم نادي الزمالك السابق، إنّ جماهير القلعة البيضاء لم تشعر نهائيًا برحيل المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل عن القلعة البيضاء.

وأضاف الكأس، خلال حديثه الهاتفي بقناة نادي الزمالك: «يجب أن يكون هناك تركيز كبير جدا أمام الجونة لأنه فريق محترم، وطلعت يوسف من المدربين المحترمين من أصحاب النظام داخل وخارج الملعب، اوعى نستهين لو استهنا يبحصل حاجات مش كويسة».

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