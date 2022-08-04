رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية مجددا.. ونسبة الإشغال 30%

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية مجددا بعدما رفعت الرايات الصفراء أمس، حيث عادت أمواج البحر لحالة الاستقرار التي كانت عليه مسبقا خلال الأيام الماضية، ما يتيتح فرصة النزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم الخميس

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم الخميس، فإن طقس الإسكندرية مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى البحر، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 درجة مئوية، في ظل الأمواج الهادئة ورفع الراية الخضراء على جميع الشواطئ، ما يعني أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال المصطافين.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأوضحت الإدارة، أن نسب الإشغال في القطاع الشرقي لم تتعد 30% حتى الآن، وفي القطاع الغربي نسب الاشغال بسيطة، ما دفع الإدارة لتشجيع المصطافين على التوافد على كل الشواطئ.

السياحة والمصايف تجدد تحذيراتها

وجددت «مصايف الإسكندرية» تحذيراتها للمصطافين من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظاً على الآداب العامة، والتأكيد على مجانية دورات المياه ووحدات تغيير الملابس وعدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال من قبلهم مع استمرار التأكيد على وجود مفتشين من الإدارة في الشواطئ بشكل دوري، مع استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار من النيابة العامة والتحذير من النزول فيه حفاظاً على سلامة المواطنين.