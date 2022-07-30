شواطئ الإسكندرية في إجازة رأس السنة الهجرية.. ضعف إقبال رغم حرارة الجو

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا ضعيفا على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، اليوم السبت، والذي يوافق إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك وفقا للبيان الصباحي الصادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في عروس البحر المتوسط.

شواطئ الإسكندرية وإجازة رأس السنة الهجرية

وبحسب إدارة مصايف الإسكندرية، فان درجة الحرارة في الإسكندرية بلغت 32 مئوية، وسط ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي تبعه تسجيل شواطئ القطاع الشرقي لنسبة إشغال بلغت 35%، فيما كان الوضع أقل على شواطئ القطاع الغربي حيث وصلت نسب الإشغال فيها 25%.

استقرار أمواج البحر في الإسكندرية

وأضافت إدارة مصايف الإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن شواطئ المحافظة تشهد حالة من استقرار وهدوء الأمواج التي تعد عوامل مشجعة للهروب من حرارة المنزل وارتفاع الرطوبة، الأمر الذي ينذر بارتفاع نسبة إشغال الشواطئ خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم الذي يتزامن مع إجازة رأس السنة الهجرية.

حقوق وواجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية

ووضعت «مصايف الإسكندرية» عددا من القواعد داخل الشواطئ لتحديد حقوق وواجبات المصطافين، ومنها عدم السماح لأحد من العمال على إجبارهم بدفع إكراميات، مع ضرورة المحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء المخلفات في مكانها المخصص، وكذلك عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة.