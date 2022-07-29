هروب المواطنين إلى شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بخطوات سريعة هرول مواطني وزائري الإسكندرية إلى الشواطئ مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هربا من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 درجة مئوية، وهي أعلى درجة تسجلها الإسكندرية لهذا الصيف حتى الوقت الراهن، الأمر الذي يزيد من ازدحام الشواطئ كون اليوم الجمعة إجازة لعدد كبير من المواطنين.

بداية ذروة المصايف في الإسكندرية

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن اليوم الجمعة، التي تعد آخر جمعة في شهر يوليو، أول شهور الذروة والإقبال الكثيف على المصايف، لذا فهو يوم غير عادي على شواطئ الإسكندرية من حيث كثافة الإقبال وارتفاع نسب الإشغال وامتلاء الشواطئ منذ الساعات الأولى لليوم.

استقرار أمواج البحر في الإسكندرية

وأضافت مصايف الإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن درجة الحرارة اليوم مرتفعة قدرت بنحو 33 درجة مئوية، ما دفع المواطنين للنزول إلى المياه، إلا أن استقرار حالة البحر وهدوء الأمواج تعد عوامل مشجعة للهروب من حرارة المنزل وارتفاع الرطوبة.

موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

وطالبت الإدارة من الجميع، متابعتهم على الموقع الرسمي لها، والذي يعلن من خلاله عن نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين ما يساعد في اتخاذ القرار والذهاب إلى الشواطئ التي تسمح نسب إشغالها باستقبال الرواد.

تنبيهات على شواطئ الإسكندرية

وطالبت «مصايف الإسكندرية» المصطافين بعدم السماح لأحد من العمال على إجبارهم بدفع إكراميات، مع ضرورة المحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء المخلفات في مكانها المخصص، مشددين على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة.