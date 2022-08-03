تجهيز المسرح الروماني بالإسكندرية لاستقبال المهرجان الصيفي بعد توقف عامين

بدأت دار الأوبرا بالإسكندرية «مسرح سيد درويش»، استعدادتها للمهرجان الصيفي، الذي تحتضنه المسرح الروماني بكوم الدكة، الذي توقف لمدة عامين، نتيجة جائحة كورونا، وبدأ نصب المسرح بكل المعدات الخاصة بالمهرجان، مع الحفاظ على الجانب الأثري للمسرح.

افتتاح فعاليات المهرجان الجمعة

وتفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات مهرجان المسرح الروماني، بعد غد الجمعة، بحضور الدكتور مصطفى وزير، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة.

يحيي حفل الافتتاح مدحت صالح والموسيقى عمرو سليم

ويحيى حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته ببعض أعماله ومنها «أكيد، حكاية وردية، وولاتسوى دموع، وبحلم على قدى، وحتكلم، ومن نظرة، وكوكب تانى، والمليونيرات، وحد يقول لحبيبى، وبحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى، وماشى فى ضلها، يتقال، والبلياتشو، وعدى وابن مصر»، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية، وذلك وفق بيان صحفي.

ويواصل مهرجان المسرح الرومانى فاعلياته حتى يوم الأربعاء 10 أغسطس المقبل، ويضم برنامج فعالياته عروضا لبعض الفنانين وهم مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، ومحمد محسن وفرقته، ودينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان: «ديمة، وتلا، ومحمد»، وفريق مسار إجباري.

وتبلغ أسعار التذاكر من 160 جنيها، حتى 410 لحفل مسار اجباري فيما تتغير قيمة تذكرة كل حفل وفقا لمقدميها.