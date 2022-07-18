طقس مطروح.. تفاصيل درجات الحرارة وسرعة الرياح

يهرب المواطنون من الارتفاع درجات الحرارة الشديدة في العديد من محافظات ومدن مصر خاصة في الصعيد والقاهرة والدلتا للسفر إلى مرسي مطروح للاستمتاع بالمصيف والنزول إلى الشواطئ والاستجمام في الأجواء اللطيفة، في ظل التحسن النسبي للحرارة على البحر المتوسط خلال موسم الصيف، مما يجذب أعداد غفيرة للمصيف بعيدا عن الطقس السيء.

طقس مطروح ودرجات الحرارة

ويشهد طقس مطروح درجات حرارة متقاربة مع المدن الساحلية الممتدة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن وفوكه وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، وتسجل درجات الحرارة، اليوم الإثنين، 18 يوليو 2022، في مطروح العظمى 30 والصغرى 24، كما تسجل نسبة الرطوبة 67%، كما ترتفع سرعة الرياح عن الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 24 كم في الساعة، لتنشط الرياح في مختلف أنحاء المحافظة مما يؤثر على البحر.

شواطئ مطروح تجذب المصطافين

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم أن شواطئ مطروح تجذب المصطافين إليها خلال هذه الأيام في ظل التوافد من جميع أنحاء الجمهورية للاستمتاع بها في المصيف، مما أدى إلى الزحام الشديد على الشواطئ، واستمتاع الزوار بالأماكن السياحية والرحلات البحرية في اليخوت والتي تجوب جميع الشواطئ ويشاهد من خلالها المصطافين جمال الطبيعة في مطروح من جزر وبحر.

وذكر شعيب لـ«الوطن» أن المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للزائرين وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة للرد على استفساراتهم وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، وزيادة كميات المياه في جميع المناطق السكنية لتواكب الزيادة التي تشهدها مطروح، ورفع حالة الطواريء بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والكهرباء على مدار الساعة، وزيادة كميات السلع الغذائية الرئيسية في الجمعيات الاستهلاكية.