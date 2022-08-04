فيلم «تسليم أهالي» يتصدر الإيرادات في أول أيام عرضه بـ 831 ألف جنيه

بعد فترة طويلة من التحضيرات، عَرضت الشركة المنتجة فيلم «تسليم أهالي»، أمس، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وحققت نجاحًا في أول أيام عرضه، ويعد هذا العمل، هو الأول لبطلة الفيلم بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية وفاة والديها.

إيرادات فيلم تسليم أهالي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ فيلم تسليم أهالي حقق أمس ما يقرب من 831 ألف جنيه، متفوقاً على المنافسين في دور العرض، حيث احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى «كيرة والجن» و «بحبك» و «عمهم».

العرض الخاص لفيلم «تسليم أهالي»

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على حضور أول عرض لفيلمها الجديد «تسليم أهالي»، برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، والتقاط صور تذكارية مع الجمهور وشاركها هشام ماجد وبيومي فؤاد، والمؤلف عمرو سلامة.

ظهور خاص ومميز لـ دلال عبد العزيز

ويعتبر فيلم «تسليم أهالي» من الأفلام الهامة التي شاركت فيها الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، حيث صورت مشاهدها كاملة قبل إصابتها بفيروس كورونا.

وقرر صناع الفيلم إهداء العمل لأسطورة الكوميديا سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، حسبما أعلن المنتج هشام جمال خلال برومو الفيلم قبل عرضه بأيام، موجهاً الشكر لكل من سانده وساعده حتى يخرج العمل بهذا الشكل.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.