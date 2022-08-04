بـ20 جنيها.. إزاي تشوف فيلم «تسليم أهالي» للنجمة دنيا سمير غانم؟

تقدم وزارة الثقافة من خلال مشروع سينما الشعب، فيلم «تسليم أهالي»، تزامنا مع طرحه في دور العرض السينمائي، وذلك في 9 مواقع ثقافية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، كالتالي:

1- قصر السينما، بالقاهرة، مع استمرار عرض فيلم «كيرة والجن» في القصر.

2- البحر الأعظم بالجيزة.

3- السادات بالمنوفية.

4- قصر ثقافة قنا.

5- قصر ثقافة أسيوط.

6- كفر الشيخ.

7- شرم الشيخ.

8- قصر ثقافة الإسماعيلية.

9- قصر ثقافة الزقازيق - الشرقية.

معلومات عن فيلم «تسليم أهالي»

وفيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ونخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف؛ محمد ممدوح، شيكو، لوسى، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول حياة زوجين، يقرر الزوج «خليل صدقي»، طبيب، الذي يقدمه هشام ماجد، الهجرة إلى كندا، لكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في الفيلم بدور بثينة، موظفة الحكومة التي تقع في حب بيومي فؤاد خلال الأحداث، وتنشأ بينهم عدد من المشاهد الرومانسية الكوميدية.

مشاهدة «تسليم أهالي» بـ20 جنيها

وأعلن قصر ثقافة السينما، تفاصيل حفلات عرض فيلم «كيرة والجن»، و«تسليم أهالي»، كالتالي ابتداء من اليوم:

كيرة والجن: حفلات 10 صباحا، و3 عصرا، و12 منتصف الليل

تسليم أهالي: حفلات 1 ظهرا، 6 مساء، 9 مساء.

أسعار تذاكر حفلات «تسليم أهالي»

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أصدرت قرارا من قبل، بشأن تحديد سعر تذكرة سينما الشعب بـ40 جنيها، كما أصدرت قرارا آخرا بتخفيض أسعار تذاكر حفلي 10 صباحا، و1 ظهرا، إلى 20 جنيها، في جميع المواقع بالأيام كافة، ما عدا الإجازات الرسمية.

وجاء القرار بهدف تشجيع جميع الفئات على مشاهدة العروض الفنية التي تقدمها الوزارة، خاصة الشباب، في إطار العمل على تحقيق العدالة الثقافية.