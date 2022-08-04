كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي الليلة بعد غياب 13 عاما

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ضخم الليلة في الساحل الشمالي، بعد غيابه لنحو 13 سنة عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر، والتي كان آخرها في العام 2009.

كاظم الساهر من تحضيرات حفل الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم الساهر خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، كما شارك جمهوره بصور من كواليس تحضيراته النهائية لحفله في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا: «بروفات حفل الساحل الشمالي في مصر».

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

شهد حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي إقبالا كبيرا من الجمهور، وتراحت أسعار التذاكر في 3 فئات، الأولى من 1500 لـ3000 جنيه، والثانية من 4000 لـ6000 جنيه، والثالثة من 6500 لـ8000 جنيه، حسب ما أعلن الموقع الرسمي لـTicket Egypt.

آخر حفلات كاظم الساهر في مصر

وكانت آخر حفلات كاظم الساهر في مصر، حين أحيا حفل عيد الربيع عام 2009 بمدينة القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، ومنذ ذلك الحين وهو غائب عن الفاعليات والحفلات الفنية المصرية.

حفلات كاظم الساهر

ولم تكن تلك الحفلة الوحيدة التي يستعد الساهر لإحيائها خلال الفترة المقبلة، حيث يحيي حفلا غنائيا آخر في شيكاغو يوم السبت الموافق 20 أغسطس الحالي، فضلا عن إحيائه حفل غنائي في اليوم التالي 21 أغسطس في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، كما يحيي حفلا آخر في مدينة كونستيتيوشن بواشنطن يوم الجمعة 26 أغسطس الحالي، ويطير منها إلى ولاية نيو جيرسي الأمريكية لإحياء حفل يوم 27 أغسطس.