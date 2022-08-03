أول صورة لـ كاظم الساهر من بروفات حفله بالساحل الشمالي

بعد غياب سنوات عن الحفلات الغنائية في مصر، قرر الفنان كاظم الساهر أن يعود بأكبر حفل غنائي في مصر بالساحل الشمالي، والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق 4 من أغسطس، كان آخر حفلاته في عام 2009.

بروفات كاظم الساهر في حفله بالساحل

ونشر الفنان العراقي كاظم الساهر صورة له من بروفات حفله المرتقب في الساحل الشمالي، وعلق الساهر على صورته قائلاً، «بروفات حفل الساحل الشمالي في مصر».

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

إقبال جماهيري، على تذاكر حفل كاظم الساهر، حيث أقبل الجميع على تذاكر الفنان كاظم الساهر، التي انقسمت إلى 3 فئات؛ الأولى تبدأ أسعارها من 6500 لـ 8000 جنيه، والثانية من 4000 لـ 6000 جنيه، والأخيرة من 1500 لـ 3000 جنيه، حسبما أعلن الموقع الرسمي لـ Ticket Egypt.

آخر حفلات كاظم الساهر

يذكر أن الفنان كاظم الساهر كانت آخر حفلاته في مصر عام 2009، حينما أحيا حفل عيد الربيع في القاهرة، والتقى فيها بجمهوره المصري ومنذ ذلك الوقت وهو متغيب تماما عن الساحة الفنية والغنائية في مصر.

نشاط فني للفنان كاظم الساهر

ويحيي الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا آخر، يوم السبت 20 من الشهر ذاته في شيكاغو، وبعدها يستعد لإحياء حفل كبير في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية يوم 21 أغسطس، ومنها يطير إلى مدينة كونستيتيوشن بواشنطن، إذ يحيي حفلا هناك يوم الجمعة 26 أغسطس؛ لتنتهي جولاته الغنائية خارج البلاد، 27 أغسطس بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان كاظم الساهر لطرح أغنيات ألبومه الجديد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يشدو بأغنيات جديدة من الألبوم في الحفل.