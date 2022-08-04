بالأسماء.. مصرع وإصابة 12 في تصادم سيارتي نقل وميكروباص بسوهاج (صور)

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، إثر وقوع تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص، ونُقل المصابون إلى المستشفيات للعلاج، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جرجا العام.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغا قبل قليل، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي وصلة المطار، ووجود متوف ومصابين، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث وانتقلت قوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق.

أسماء المصابين والمتوفى

وتبين إصابة دميانة سلامة، 31 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأمير سامي، سنة ونصف السنة، باشتباه مع بعد الارتجاج، وعادل سامي عدلي، 7 سنوات، وكلثوم محمد عبد الحميد، 50 عامًا، بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وتقيم بالقاهرة، وعبير خليفه عمار، 25 عامًا، بكسر بالزراع الأيسر، ونور عادل سعيد، 33 عامًا، وشخص مجهول الهوية، 25 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وغيبوبة تامة، ومريم عياد رياض، 33 عامًا بكدمات متفرقه بالجسم وخلع الكتف الأيمن.

كما اصيب كراس نور عادل، 10 سنوات، بغيبوبه تامة، وهاني خليفه عمار، 20 عامًا، بجروح متفرقه بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وسيمون سامي عدلي، 8 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ، واولوجيوس نور عادل، 3 سنوات، بكسر بالزراع الأيمن.

وأسفر الحادث أيضا عن وفاة سامي عدلي، 35 سنة، وتم التحفظ على الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت الجهات الخاصة، فيما نُقل المصابون إلى استقبال طوارئ الحوادث بسوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.