التوريد مستمر لنهاية أغسطس.. صوامع سوهاج تستقبل 110 آلاف طن قمح

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن توريد 110 آلاف و846 طناً و939 كيلو من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين حتى نهاية أغسطس الجاري.

ووجه محافظ سوهاج باستمرار التنسيق بين مديريات التموين والزراعة، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية بمحافظة سوهاج، لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة لضبط حركة تداول الأقماح، والالتزام بالضوابط الخاصة بعمليات للتوريد .

توريد 110 آلاف طن قمح بسوهاج

وشدد محافظ سوهاج، في وقت سابق، على تطبيق عقوبات على الممتنعين عن توريد الأقماح، تمثلت في فرض غرامة مالية بقيمة 1750 جنيهاً عن كل قيراط قمح، لم يتم توريد ناتج المحصول منه، فضلاً عن الحرمان من خدمات البنك الزراعي، وكذلك الحرمان من خدمات الجمعية الزراعية، وعدم الاستفادة من أي خدمات مقدمة من وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

مميزات للموردين وعقوبات للممتنعين

وأعلن اللواء طارق الفقي عن توفير مميزات للموردين للأقماح للصوامع والشون الحكومية، حيث يتم تيسير التوريد والحصول على المقابل المادي، وتيسير الحصول على خدمات الجمعية الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج حملاتها التموينية لضبط الأقماح التي يتم بيعها خارج الإطار القانوني لها، حيث تم ضبط أكثر من 200 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء خلال شهر، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وتوريد الأقماح المضبوطة للشون والصوامع.