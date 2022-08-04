التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة، بناحية مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، دفن طالب في العقد الثاني من العمر بعد غرقه، وذلك إثر استحمامه داخل ترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوصول المدعو «إ. ع. م. ح»، 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، إدعاء غرق.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال عمه المدعو «إ. م. ح. ح»، 39 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بالاستحمام في مياه ترعة السلماني بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية.

كشف طبي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.

وفي سياق آخر كان قد لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها غرقا، لسقوطها في إحدى ترع مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد غرق فتاة بالمركز.