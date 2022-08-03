محافظ سوهاج يناقش آخر مستجدات مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة .

حضور الإجتماع

حضر الاجتماع كذلك كل من " النائب محمود أبو الخير، والنائب حاتم مبارك، والنائبة غادة الضبع، والنائب نور أبو ستيت، والنائب خليفة رضوان، أعضاء مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية ". تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث ناقش الاجتماع آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروعات قرية " أم دومة " بمركز طما، والاستعداد لتغيير خطوط المياه الاسبستوس بالقرية، بأطوال 7 كيلومتر .

الموضوعات التى تم مناقشتها

كما ناقش الاجتماع موقف استلام وحدات الاسعاف التي تم الانتهاء منها بنطاق المحافظة، والتنسيق في هذا الشأن بين الجهات المنفذة، وهيئة الإسعاف المصرية؛ لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستلام الوحدات. واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية .

تكريم قيادات المحافظة

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم اللواء سامح الشهاوي وإهداؤه ميدالية المحافظة تقديرا لجهوده المتميزة وتعاونه المثمر مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاز مشروعات " حياة كريمة "، كما كرم المحافظ عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وهم " علاء القاضي مدير متحف سوهاج القومي، ومحمد قنديل عضو مجلس أمناء بيت العائلة، وهمت عبد الحميد عضو منظومة التقنين بالمحافظة، وبهاء عبد الكريم نائب مدير وحدة المتغيرات المكانية، وأمين شرطة محمد جابر علي حرس السيد الوزير المحافظ، ورمضان منصور عضو إدارة الأمن بالمحافظة، وذلك نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم خلال الفترة الماضية .