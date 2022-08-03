تشكيل لجنة من المرور لمعاينة حادث ميكروباص سوهاج.. أسفر عن مصرع 17 شخصا

قررت جهات التحقيق، تشكيل لجنة هندسية من خبراء المرور، لمعاينة حادث ميكروباص سوهاج الذي أسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 3 آخرين، لفحص السيارتين اللتين اصطدمتا، وهما سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق (سوهاج - أسيوط الغربي)، وكلفت النيابة أفراد اللجنة الفنية بموافاتها بنتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص الفني للسيارتين.

المعاينة : آثار دماء الضحايا على حطام ميكروباص سوهاج

وبيّنت معاينة جهات التحقيق لمكان الحادث، وجود آثار لدماء الضحايا داخل حطام سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها وتعرضت للدمار الكامل بسبب قوة التصادم مع سيارة نصف نقل، وفحصت اللجنة الفنية أسباب الحادث لتحديد الأسباب الفنية المتسببة في وقوعه وموافاة النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص.

التصريح بدفن المتوفين

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وأجرت النيابة مناظرة لجثامين المتوفين، وتبين تعرضهم لكدمات وإصابات مباشرة في الرأس أدت لوفاتهم في الحال، بينما نقل 3 مصابين إلى المستشفيات لإسعافهم.

وأفادت تحريات المباحث بأنّ سائق ميكروباص سوهاج حاول تخطي سيارة نصف نقل كانت تسير أمامه بسرعة كبيرة، فاختلت عجلة القيادة في يده ونتج عنها الحادث المروع الذي أسفرع عن مصرع 17 شخصًا وإصابة 3 آخرين كانوا يستقلون السيارة النقل باصابات بالغة، وبحسب التحريات فإنّ ركاب الميكروباص كانوا قادمين من محافظة أسوان وتعرضوا لحادث مروع وهم على طريق أسيوط الغربي.

تصادم ميكروباص سوهاج ووفيات ومصابين

كانت أجهزة الأمن في سوهاج تلقت بلاغًا بحدوث تصادم على طريق (سوهاج - أسيوط الغربي) ووجود متوفين ومصابين، وانتقلت قوة أمنية وعدد كبير من سيارات الإسعاف وجرى نقل المتوفين إلى ثلاجات المستشفيات حتى صدر قرار النيابة بدفنها بعد انتهاء الإجراءات القانونية.