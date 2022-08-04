القصة الكاملة لـ«ربط» شاب على عامود إنارة في الدقهلية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر من خلاله شاب مربوط بالحبال على عامود إنارة، وتبين من أعمال الرصد والفحص من قبل أجهزة الأمن أن الواقعة في المنصورة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب المربوط على عامود الإنارة لص ونجح سكان المنطقة في الإمساك به وقت الشروع في سرقة منزل سيدة بذات المنطقة القريبة من عامود الإنارة المربوط عليه الشاب.

الجيران يكتشفون الواقعة

أفادت تحريات المباحث أن الشاب المربوط على عامود الإنارة كان يستقل دراجة نارية «تروسيكل» مع صديق له، وتمكنا من دخول منزل سيدة في المنصورة لسرقة محتوياته مستغلين عدم وجودها في المنزل وقت تنفيذ الجريمة لكن حظهما العاثر أوقعهما في أيدي جيرانها الذين لاحظوا وجود حركة غريبة داخل المنزل، وعند ذهابهم للاطمئنان على جارتهم تبين لهم وجود لصين، فأمسكا بهما وقاما بربط أحدهما على عامود إنارة وتصويره فيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي حتى يعرفهما الناس.

القبض على المتهمين

ألقت الشرطة القبض على اللص المربوط على عامود الإنارة وصديقه وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة وأنهما كان يشرعان في سرقة محتويات منزل سيدة في المنصورة وقت أن ضبطهما الجيران فتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وتحرير محضرًا بالواقعة والتحفظ على الدراجة النارية، وباستدعاء مالكة المنزل محل السرقة اتهمت الشابين بمحاولة سرقتها وأنها تلقت اتصالًا من جيرانها أخبروها بضبط لصين وقت وجودها خارج المنزل وعندما عادت وجدت باب المنزل مكسورًا ما يوضح صحة حديثهما كما وجدت بعض محتويات المنزل ليست في مكانها مثل التليفيزيون وأنبوبة البوتاجاز وغيرها من المحتويات التي جهزها المتهمان للسرقة لكن الجيران نجحوا في الإمساك بهما قبل إتمام الجريمة.