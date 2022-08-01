تفاصيل إنهاء «مدمن» حياة طالب بغرض سرقة هاتفه في قنا

جثة ملقاة، عثر عليها بإحدى الأراضي الزراعية الواسعة بمحافظة قنا، وخيم الحزن على أهالي مركز نقادة، نتيجة فقدانهم لأحد أبنائهم بأبشع الطرق، بعد أن استدرجه أحد مدمني المخدرات للمنطقة ذاتها، وتعدى عليه بالضرب، ثم طعنه بسلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن سقوط الشاب جثة هامدة.

كان الشاب «سالم» صاحب الـ27 عاما، يعيش حياة هادئة متأملا أن يحقق أمانيه الكثيرة، لكن للقدر كلمة أخرى، فتبدل حال الشاب، بعد أن سلك طريقا لا رجعة فيه، طريق نهايته الهلاك، تعرف على بعض الأشخاص وتبادل معهم بعض المواد المخدرة، حتى أدمنها، ولم يستطع الاستغناء عنها.

إدمان المواد المخدرة

مرت الأيام، وسيطرت المواد المخدرة على جسد الشاب «سالم»، لم يكن في حالته الطبيعية، أنهى جميع ماله، لدرجة أنه اتجه للسرقة من والديه، وعندما اكتشفت الأسرة أمر السرقة نهرته بشدة، وامتنعت عن التعامل معه، عزم في قرارة نفسه، الحصول على المال بأي طريقة، فالتعب تملك منه.

مقتل طالب لسرقة تليفونه

وفي مساء يوم الواقعة، خرج الشاب «كريم» صاحب الـ17 عاما، مودعا أسرته، لقضاء سهرته برفقة أقرانه في عمره، غافلا عن أن نهايته ستكون حال خروجه من المنزل، وفي طريقه قابله «سالم» فهو من أحد أقربائه، واستدرجه لمنطقة زراعات القرية، لم يكن يعلم بمخطط الأخير في إزهاق روحه.

التعدي بالضرب والطعن

بملامح خبيثة، تعدى «سالم» على «كريم» بالضرب المبرح ومن ثم طعنه بسلاح أبيض «سكين»، ليسقط الأخير جثة هامدة لا حراك لها، بعض الثواني مرت على «سالم» لاستيعاب ما حدث، ثم استولى على هاتف الضحية من أجل شراء المواد المخدرة، ليكون «كريم» ضحية المخدرات.

تفاصيل الواقعة وحبس المتهم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نقاده، يفيد بالعثور على جثة «كريم. ح» الذي يبلغ من العمر 17 عاما، مقيم بقرية الزوايدة، وسط الزراعات، مع وجود شبهه جنائية وراء واقعة الوفاة.

وتبين أن الطالب مبلغ باختفائه منذ أيام، وكشفت التحريات أن «سالم. ع» 27 عاما، عاطل مدمن للشابو من أقارب الطالب المجنى عليه، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجه إلى منطقة الزراعات، وقام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، للاستيلاء على الهاتف المحمول، لشراء مخدر الشابو، وتم القبض على المتهم وجار العرض على النيابة.