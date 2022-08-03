السجن 10 سنوات لعصابة سرقة السيارات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 10 سنوات بتهمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس محكمة الزقازيق وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين.

تفاصيل سرقة سيارة بالإكراه

تعود أحداث القضية رقم 13132 لسنة 2013 جنایات ديرب نجم والمقيدة برقم 3325 لسنه 2013 کلي جنوب الزقاريق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «هيثم. خ»، صنايعي دوكو، «محمد. أ»مقيم مركز الزقازيق و«شريف. ع»، مقيم مركز الزقازيق بقيامهم وآخرين مجهولين بسرقة السيارة المرقومة «753 ب ود» المملوكة لـ«رضا. م»، والهاتف المحمول والمبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية المملوكين للمجني عليه «سعيد. ا» بالإكراه الواقع عليه حال استقلالهم للسيارة بأن استوقفوه حال سيرهما ليلا بالطريق العام معترضين طريقه مستخدمين أسلحة نارية، وتمكنوا بتلك الوسيله القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وإجباره على النزول منها والاستيلاء عليها وعلى باقي المسروقات.

تهديد المجني عليهم بالأسلحة النارية

تبين من التحريات قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين تشكيل عصابياً فيما بينهم تخصص في سرقة السيارات بالإكراة الواقع منهم على مستقليها وقاموا بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على قائدها بأن استوقفوة حال سيره بها مهددين إياه بالأسلحة الناريه الآلية حوزتهم وأجبروه على النزول منها واستولوا عليها وعلى ما بحوزته من هاتف محمول ومبلغ مالي وأوراق شخصية ولاذوا بالفرار.

وأوضح المجني عليه أن المتهمين حاولوا التفاوض معه معه للحصول على مبلغ مالي نظير إرجاعها إليه وعقب تحصلهم عليه ماطلوه إلى أن تم ضبط المتهم الأول مستقلاً السيارة المسروقة على إثر فرار شركائه عقب تبادلهم لإطلاق الأعيرة الناريه مع قوات الشرطة عند محاولتها ضبطهم لما ارتكبوة من جرائم.