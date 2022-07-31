ضبط متهم بقتل 3 أشخاص أثناء التصدي له في سرقة سيارة بقنا

تمكنت مباحث شرطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، من ضبط المتهم الرئيسي بقتل 3 أشخاص من بينهم أب وابنه، بقرية أولاد نجم.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، يفيد بالقبض على «علي.أ»، المتهم الرئيسي بقتل موظف وابنه وصاحب مقهى بقرية أولاد نجم في نجع حمادي.

كان الأجهزة الأمنية في قنا، تلقت بلاغا في أبريل 2021 بمقتل 3 أشخاص، بطلقات نارية، على يد لص بمنطقة كوم السيد بأولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، ولاذ بالفرار.

وأسفر الحادث، عن مصرع كل من: الهواري نظير عبد العاطي صديق، 40 عامًا، موظف بإدارة كهرباء نجع حمادي ونجله «عمار»، 16 عامًا، وعبد الرشيد شعبان محمد، 47 عامًا، بطلقات نارية خلال تصديهم للص سرق سيارة.

المجني عليهم تصدوا للسارق

وكشفت التحريات، أن المجني عليهم تصدوا لهذا اللص، لاكتشافهم أنه سارق سيارة من محافظة الجيزة، وتعطلت به أمام المقهى، وعندما أدركوا أنه سارق طاردوه ثم عاد حاملا بندقية وأطلق النار على الضحايا.

سيارة مسروقة منذ 3 أيام وراء الحادث

وكشفت التحريات النهائية، أن صاحب مكتب تأجير سيارات في محافظة الجيزة، قام بتأجير سيارة لأحد المواطنين وبعد انتهاء مدة الإيجار 3 أيام لم يعدها.

وتابعت التحريات أن المواطن لم يعد السيارة وباستخدام جهاز التتبع حدد موقع السيارة، وعند محاولة المجني عليهم القبض على السارق، فر هاربًا فتحفظوا على السيارة، وبعد لحظات فوجئوا بعودته وإطلاقه النيران عليهم ووفاتهم إثر طلقات نارية.