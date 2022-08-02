إزاي تمنع سرقة الـ«واي فاي» الخاص بك؟.. 3 خطوات بسيطة

إذا كنت تعاني من نفاد باقة الإنترنت أو بطء الخدمة في منتصف الشهر، رغم كونك لا تستخدم الإنترنت بشكل كبير، فقد يكون جهاز الراوتر الخاص بك تعرّض للاختراق، وتمّ قرصنة الراوتر وسرقة الباسورد من قبل قراصنة مأجورين ليستخدموا الإنترنت دون علمك، بحسب خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد.

خبير الاتصالات قال لـ«الوطن»، إنَّ عدد كبير من مستخدمي خدمات الإنترنت الأرضي يكتشفون أنَّ الباقة قد نفدت، دون علم السبب رغم أن استهلاكه أقل بكثير من حجم الباقة، مشيرًا إلى أنَّه إذا نفدت الباقة قبل ميعادها بكثير أو أنَّ سرعة الإنترنت ضعفت بدرجة كبيرة في نصف الشهر غالبا، سيكون السبب أن شبكة الـ«واي فاي» الخاصة بالمستخدم تمّ اختراقها.

خطوات حماية شبكة الـ«واي فاي» من الاختراق

وأضاف أنَّ هناك عدد من الطرق لحماية الشبكة من السرقة، منها عند ملاحظة تكرار المشكلة يجب أن يتمّ تغيير كلمة المرور الخاص بشبكة الـ«واي فاي»، من خلال خدمة عملاء الشركة التابع لها باقة الإنترنت أو الدخول لإعدادات الراوتر وتغيير كلمة المرور، مطالبًا المستخدمين بكتابة كلمة مرور قوية، تحتوي على أرقام وحروف، إضافة إلى عدم اختيار كلمات مرور يمكن تخمينها مثل تاريخ الميلاد أو أرقام من 1 الى 5 مثلًا، وذلك لصعوبة تخمين الكلمة من قبل المتطفلين والقراصنة الراغبين في اختراق شبكة الـ«واي فاي».

إشارة الـ«واي فاي»

وأكّد خبير الاتصالات أنََ هناك طريقة أخرى لا يعرفها المستخدمين، وهي تساعد في منع اختراق شبكة الـ«واي فاي»، مشيرًا إلى أنَّ هذه الطريقة «تقلل مدى إشارة الواي فاي»، بمعنى أن يتمّ التحكم في مدى بث الإشارة، حتى لا يتجاوز حدود المكان الذى يحتاج فيه الخدمة.

إخفاء شبكة الـ«واي فاي» الخاصة بك

وقال «خالد» إنَّ هناك طريقة أخيرة تمنع سرقة الـ«واي فاي»، إذ يمكن أن يخفي المستخدم اسم شبكة الـ واي فاي حتى يصعب الوصول إليها، ويتمّ ذلك من خلال إعدادت الـ«واي فاي» واختيار «wireless»، ثم اختيار خانة إخفاء «SSID»، وفي هذه الحالة يضطر المستخدم كتابة اسم الشبكة بشكل يدوي واختيار نوع التشفير وكلمة المرور.