مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-8-2022 في محافظات مصر

تقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات بشكل يومي حيث يهتم المصلون بمتابعة المواعيد الخاصة بكل صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في مواعيدها المحددة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية وقف الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس الحالي، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها:

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:38مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:53 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:20 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:40 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 3:35 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:39 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:13 مساءً.