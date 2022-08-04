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مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد ابنها: كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس «صور»

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وداد خميس
01:51 م | الخميس 04 أغسطس 2022
الفنانة مها أحمد

الفنانة مها أحمد

حرصت الفنانة مها أحمد على الاحتفال بعيد ميلاد ابنها، معبرة عن حبها الشديد له وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد ابنها

حيث نشرت مها أحمد صور لابنها من مراحل حياته المختلفة، وعلقت عليها قائلة: «كل سنه وأنت طيب يا أغلى الناس يافرحة عمري ياعمري اللي جاي واللي راح، يا أحلى سنين عمري يا أجمل حلم اتحقق من رب العالمين ياقلبي وروحي وعيني يا أغلى من حياتي».

وتابعت: «ربنا يحميك ويخليك ليا ولبابا ولأحمد وكل حبايبك إن شاء الله تحقق كل أحلامك واللي جاي أحلى ياعمر عمري، بحبك ياصاحبى وأخويا وأبويا وابني».

مها أحمد تعبر عن سعادتها بتكريمها

وكانت الفنانة مها أحمد قد تم تكريمها على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، وأعربت عن سعادتها الشديدة بذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

حيث نشرت العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بتكريمها، وعلقت قائلة: «سعيدة جدًا بتكريمي من محافظ الإسكندريه اللواء محمد الشريف في الاحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية، شكرًا لكل القائمين على الاحتفالية.. شكرًا للدكتورة إيمان شرف، مدير العلاقات العامة لمحافظة الإسكندرية».

آخر أعمال مها أحمد

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مشاركتها في مسلسل «بيت الشدة» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022 وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، منا عادل، محسن منصور، مها أحمد، وغيرهم من الفنانين و العمل من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني.

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بقلم وداد خميس