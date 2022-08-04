بعد إلغاء عرض «Batgirl».. بطلة الفيلم: شكرا على الحب والإيمان

حالة من الصدمة يعيشها فريق عمل فيلم «Batgirl» بعد قرار شركة «Warner Bros» بإلغاء عرض الفيلم البالغ ميزانيته 90 مليون دولار، بعدما قارب على الانتهاء، حيث كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في نهاية العام الجاري، ليصبح بذلك أغلى فيلم تم إنتاجه ولن يرى النور حتى على منصات البث الإلكتروني.

ومن جانبها عبرت بطلة الفيلم ليزلي جريس، عن امتنانها لمعجبيها عن تعليقاتهم التي أدانت إلغاء الفيلم، وذلك في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «أنا فخورة بالحب والعمل الجاد والنية التي قدمها جميع الممثلين المذهلين، وطاقم العمل الذي لا يكل في هذا الفيلم على مدار 7 أشهر في إسكتلندا»، وفقا لما نشره موقع «US Today» الإخباري.

ليزلي جريس بعد إلغاء «Batgirl»: فخورة بالحب والعمل الجاد

وتابعت: «أشعر أنني محظوظة لأنني عملت بين هؤلاء العظماء، وكونت صدقات تستمر لمدى الحياة، إلى كل معجى (بات جيرل) شكراً لكم على الحب والإيمان، مما سمح لي بارتداء الرداء وأصبح بطلة نفسي».

«Warner Bros» تقرر إلغاء فيلم «Batgirl»

قررت شركة «Warner Bros» أن الضرر الذي يلحق بالسمعة نتيجة إطلاق مثل هذا الفيلم، سيكون أسوأ من إضاعة عشرات الملايين من الدولارات التي أنفقتها بالفعل عليه، وكشف أحد المصادر داخل الشركة أن قرار استبعاد الفيلم كان غير مألوف للغاية بالنسبة لفيلم باهظ الثمن وعالي المستوى، لكن الاستوديو قرر في النهاية أن فيلم «Batgirl» لا يستحق الظهور الأول أو العرض المسرحي، وبدلاً من ذلك اختار شطب الفيلم بالكامل، وفقا لما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس».

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم بينهم ليزلي جريس، مايكل كيتون الذي يعود بدور «باتمان»، بالإضافة إلى جي كي. سيمونز وبريندان فريزر، وهو من إخراج البلجيكيان من أصل مغربي عادل العربي وبلال فلاح.وقال المخرجان، في بيان صحفي: «ما زلنا لا نستطيع تصديق ذلك، كمخرجين، من المهم أن يتم عرض عملنا على الجماهير، نتمنى أن تتاح الفرصة للمعجبين في جميع أنحاء العالم لمشاهدة الفيلم النهائي واحتضانه بأنفسهم».

كما وجها تحية لفريق عمل الفيلم، «قام فريق العمل لدينا والممثلون المذهلون بعمل رائع وعملوا بجد لإحياء (Batgirl) نحن ممتنون إلى الأبد لكوننا جزءًا من هذا الفريق»، متابعان: «خاصة العظيمة ليزلي جريس ، التي صورت الشخصية بكثير من العاطفة والتفاني والإنسانية».