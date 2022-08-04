أسعار اللحوم اليوم الخميس 4/8/2022 في منافذ وزارة التموين

كشفت وزارة التموين، عن انخفاض أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بجميع المحافظات، وعددها نحو 1300 منفذ ومجمع استهلاكي، لتوفير السلع الغذائية الأساسية لجميع المواطنين، وبأسعار مخفضة عن المعلنة في المحلات التجارية والمولات المختلفة.

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، بعد تخفيض اسعارها، إضافة إلى أسعار اللحوم في محلات الجزارة بالأسواق المحلية.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إلى انخفاض أسعار اللحوم في جميع منافذها، خاصة المجمدة والبرازيلي، وجاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ اليوم سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 79 جنيها، بدلا من 85 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم السوداني الطازجة اليوم 115 جنيها.

- فى حين سجل سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها.

- اللحم الضاني الطازج بلغ سعر الكيلو 130 جنيهًا.

- اللحم البلدي الطازجة بلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا.

- اللحم البلدي المفروم الطازج بلغ سعر الكيلو120 جنيهًا.

- اللحم الشرائح البلدي الطازجة سجلت 120 جنيهًا.

- اللحم من نوع البوفتيك الطازج البلدي 120 جنيهًا.

- الكبدة البلدي الطازجة بقيمة 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية بالأسواق

- اللحم البلدي الكندوز يتراوح سعر الكيلو بين 180 و190 جنيهًا.

- اللحم الضاني يتراوح سعر الكيلو بين 160 و180 جنيهًا.

- سعر كيلو المفروم البلدي 180 جنيهًا.

- البوفيتك البلدي الكندوز 190 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة الصافي 180 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة المشكلة 170 جنيهًا.