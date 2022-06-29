أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. تخفيضات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى

تشهد أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، تخفيضات كبيرة بمناسبة حلول عيد الأضحى 2022، وذلك بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توفيرا على المواطنين في شراء اللحوم خلال فترة العيد، فضلا عن تكثيف ضخ كميات اللحوم بأنواعها الثلاثة «المجمدة والطازجة والضأن المبرد»، في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات.

أسعار اللحوم المجمدة والطازجة في المجمعات الاستهلاكية

تضخ وزارة التموين 3 أنواع من اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، حيث توفر الوزارة اللحوم المجمدة والطازجة والضأن المبرد بأسعار مخفضة ومدعمة للمواطنين أقل من الأسعار في محال اللحوم الخارجية، وتشمل الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 85 جنيها بدلا من 90 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو اللحم الطازج 115 جنيها بدلا من 120 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 130 جنيها بدلا من 170 جنيه للكيلو في المحال الخاصة.

أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة من التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللحوم المخفضة من خلال منافذها إما في المجمعات الاستهلاكية، أو في منافذ مشروع جمعيتي التي يوجد بها ثلاجات لحفظ اللحوم، أو من خلال أيضا السيارات المتنقلة المبردة التي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية في المحافظات لطرح سلع الوزارة بأسعار مدعمة.

فيما تطرح وزارة التموين أيضا أضاحي العيد من خلال الشوادر الخاصة بها والمقامة في جميع المحافظات والبالغ عددها 39 شادر، إذ يبلغ سعر الخروف قائم عند 90 جنيه للكيلو، ومتوسط وزن الخروف 60 كيلو جرام.