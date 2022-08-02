انخفاض أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية 6 جنيهات

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن خفض أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى جميع المحافظات، ويبلغ عددها نحو 1300 مجمع استهلاكي توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين طوال العام.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وانخفضت اليوم أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، خاصة اللحوم البرازيلي المجمدة، إذ سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد انخفاضا بقيمة 6 جنيات في الكيلو جرام، حيث بلغ سعر الكيلو اليوم من اللحم البرازيلي 79 جنيها بدلا من 85 جنيها وهو السعر الذي كانت تبيع به المجمعات خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2022، وسجلت أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات كما يلي:

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 79 جنيها بدلا من 85 جنيها.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 115 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها.

وتستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في طرح وضخ اللحوم بكميات مكثفة مع استمرار طرح تخفيضات للمواطنين المترددين على شراء السلع من المجمعات الاستهلاكية، إذ سجلت أسعار اللحوم المجمدة تحفيض قبل عيد الأضحى من 90 جنيها إلى 85 جنيها، وكانت الأسعار كما يلي:

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية شراء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها من السلع في السوق المحلي، خاصة للمواطنين غير الحاملين للبطاقة التموينية وذلك بالسعر الحر للسلع، كما توفر أيضا من خلال المجمعات صرف التموين الشهري لحاملي البطاقات التموينية.

وتتيح وزارة التموين السلع الأساسية لغير حاملي البطاقات بنفس أسعار السلع لأصحاب البطاقات، حيث يتم بيع كيس السكر بسعر 10.5 جنيه بالسعر الحر، مساويا لسعره الرسمي على بطاقة التموين.