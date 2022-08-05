تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية من سن 15 عاما

بعد قرار مجلس الوزراء، بتعديل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي، لتصبح 15 عامًا بعد أن كانت من سن 16 عامًا، زادت عمليات البحث وبشكل مستمر من خلال محركات البحث المختلفة، عن المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، يحق لكل شخص مصري الجنسية بلغ سن 15 عامًا، أن يتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد تقديم أوراقه إلى قطاع الأحوال المدنية بالمحافظة أو بالحي السكني التابع له.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الرقم القومي

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا، وذلك في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لجميع قرائها ومتابعيها في كافة الخدمات المختلفة، وهي كما يلي:

- الحصول على استمارة الرقم القومى وملء جميع بياناتها بدقة.

- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الرقم القومي.

- المستندات الخاصة بإثبات الشخصية ومحل الإقامة.

- تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة للموظف المختص.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

- أن يكون طالب البطاقة مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا عند تقديم الطلب.

- أن يكون له بيان ميلاد.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي

ويمكن لجميع الراغبين في الحصول على أي مستندات رسمية حكومية، مثل شهادة الميلاد بالرقم القومي، أو طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، أو طلب قيد وفاة، أو طلب وثيقة الزواج، أو طلب الحصول على قيد عائلي مطبوع، استخراجها بكل يسر وسهولة من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية، وهو تابع لوزارة الداخلية، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط الإلكتروني.

- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- تحديد نوع الوثيقة التي يرغب الشخص في الحصول عليها.

- كتابة كافة البيانات الخاصة بدقة.

- اختيار طريقة السداد.

- الضغط على أيقونة الموافقة.

- تحديد موعد التسليم والمكان.