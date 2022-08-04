«كابونجا» يستعد لرقم قياسي جديد بسحب «تريلا» بيد واحدة

أعلن المصارع أشرف كابونجا، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن استعداده لسحب سيارة نقل ثقيل «تريلا» بيد واحدة، استعداداً لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

ومن المفترض أن ينفذ «كابونجا»، الملقب بـ«أقوى رجل في العالم»، تجربته في تمام السادسة مساء السبت المقبل، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، قرب قرية «أبو سلطان».

كابونجا: استعد لكسر رقم 15 طن

وقال «كابونجا» إنه يستعد لكسر الرقم القياسي لكندي يدعي كيفن فاست بسحب شاحنة تجاوز الرقم القياسي المسجل والذي يبلغ 14 طن.

ولفت أشرف كابونجا إلى أن «كيفن فاست»، المسجل باسمه الرقم القياسي الحالي، حقق هذا الإنجاز في 13 أبريل 2016، أي قبل أكثر من 6 سنوات، ولم يستطع أحد كسر الرقم حتى الوقت الحالي.

وأضاف أنه يستعد لتجربته الجديدة الأسبوع الجاري، من خلال التدريب بشكل مكثف على رفع قدرة عضلات الذراع والساعد، لسحب السيارة بيد واحدة، وكسر الرقم المسجل حالياً، مشيراً إلى أنه ينتظر موافقة جينيس على تحطيم عدة أرقام قياسية.

استقبال أطفال من مرضى السرطان وذوي الهمم

وقال كابونجا إنه سيستقبل في نفس اليوم، 50 طفلاً من الأطفال الأيتام وذوي الهمم ومرضى السرطان، لإقامة يوم ترفيهي لهم في مدينة فايد، برعاية اللواء محمد محمود البنا، رئيس مجلس ومدينة فايد.

وقال إن اليوم سيشمل زيارة مدينة الإسماعيلية، وقضاء يوم ترفيهي للأطفال على شواطئ فايد، ينتهي بمتابعة ومشاهدة عملية السحب وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال إن حضور الأطفال من ذوي الهمم ومرضى السرطان يمنحونه القوة لإسعادهم وإقناعهم بقدرتهم على تحقيق المستحيل وقهر الصعاب، بحسب وصفه.

كابونجا يسحب قطار مترو الأنفاق

ونجح أشرف كابونجا، في وقت سابق من الشهر الماضي، في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال سحب قطار مترو الانفاق بوزن يقارب 300 طن، في إحدى ورش شبرا الخيمة.

وقال كابونجا إنه نجح في سحب 6 سيارات من عربات مترو الأنفاق، تنفيذاً لتعليمات موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتحريك القطار لمسافة 5 أمتار، مشيراً إلى أنه تدرب أيضاً، خلال الفترة الماضية، على سحب سفينة داخل إحدى ورش هيئة قناة السويس، بوزن يصل إلى 700 طن، بأسنانه، وقال: «حتى الآن نحن في مرحلة التدريبات، وسيتم تخصيص يوم لعملية السحب فور موافقة موسوعة جينيس للأرقام القياسية على عملية السحب».