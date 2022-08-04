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جمارك القاهرة تضبط تزوير في المستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية

كتب:

محمود الجمل
08:01 م | الخميس 04 أغسطس 2022
الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان مدير عام الإدارة، من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

وبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات، تبين قيام شركة «س. ت. ل» بالإفراج عن سيارة ماركة رونج روفر بنظام الإعفاءات الجمركية، وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك، واستخدام هذه السيارة في فترة الحظر الجمركي للعمل في غير الأغراض المعفاة من أجلها.

وجود تلاعب في الدفاتر المقدمة للجمارك

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة رؤساء أقسام المكافحة، قامت بمراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارة، وتبين وجود تلاعب في الدفاتر والبيانات والمستندات، التي تم تقديمها للجمارك واستخدام هذه السيارة في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله.

الشركة تطلب التصالح

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 247 لسنة 2022، فيما طلبت الشركة التصالح وتم سداد مبلغ 200 ألف جنيه من الضرائب والرسوم الجمركية بالقسيمة رقم 139634 في 25 يوليو 2022 وجاري سداد باقي المبلغ.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.