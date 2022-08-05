حظك اليوم برج الأسد الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الأسد، بحب العمل والحياة، كما أنه شخص هادئ جذاب أنيق ومتميز، يستطيع أن يلفت الانتباه إليه وسط جميع المحيطين به، لبق لطيف وجذاب وأنيق، حساس، قوي الشخصية، عنيد، مخلص، كريم، كما يتميز باللباقة في الحديث وحسن التصرف في مختلف الأمور.

من أشهر صفات برج الأسد، أنه شخص رومانسي وعاطفي، وصادق فى جميع أحاديثه، ومن السهل أن يعبر على مشاعره، ولا يستطيع كتمان أي مشاعر، شديدة الصراحة عندما يقع فى الحب، يرفض فرض سلطته وإرادته على المحيطين به، خاصة زملائه في العمل أو شريك حياته.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج الأسد اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

مولود برج الأسد، يواجه القمر اليوم في برجك، وهذا سوف يمنحك قدرة كبيرة على إنجاز أعمالك بإتقان، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك، المالية والأدبية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الأفلاك اليوم، بالهدوء والتروي، خاصة أن الوضع الفلكي يعدك بأوقات هانئة وسعيدة ومستقرة، وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد، وتحقق الكثير من الخطوات المهمة مع شريك حياتك أو من تحب، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.