حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد البعض أن بعض السمات والصفات التي تظهر على الإنسان مثل العصبية والغيرة والمحبة وغيرها تظهر بسبب حركة الفلك حسب تاريخ الميلاد، الذي يحدد نوع البرج، لذلك يتابع البعض حظك اليوم لمعرفة تأثير حركة الفلك على أبراجهم.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد الأبراج الـ12 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد وهي كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 4-8-2022 على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك، أن مولود برج الحمل اليوم القمر في منزلك الثامن يمنحك اليوم فرص لتحقيق مكاسب وللتخطيط لمستقبلك ويحالفك الحظ في البيع والشراء.

حظك اليوم برج الحمل 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الخامس تمنحك إشراقة وطاقة ويقظة، وتوطد علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الثور 4-8-2022 على الصعيد المهني

تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وقدرة على الإقناع مما يساعدك على الاقتراب ممن حولك.

حظك اليوم برج السرطان 4-8-2022 على الصعيد المهني

تعمل بحماس.. كما أن أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

حظك اليوم برج الأسد 4-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. وعليك ألا تنزعج إذا أثيرت قضايا مهنية أو مشاكل عائلية وكن هادئا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

حظك اليوم برج العذراء 4-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم.

حظك اليوم برج الميزان 4-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ينصحك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الميزان 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج العقرب 4-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يدعمك ويدفعك للاجتهاد والتطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

حظك اليوم برج القوس 4-8-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تنظم جهودك، وتتأمل وتخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك، وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة.

حظك اليوم برج القوس 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يمنحك قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتتعلم من خبرات سابقة، فقط لا تعلن خططك وأخبارك.

حظك اليوم برج الجدي 4-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 4-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للحيرة والتوتر، حاول اليوم أن توازن أمورك وترتب أفكارك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

حظك اليوم برج الحوت 4-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يخدم اليوم نشاطاتك الفكرية ويحفز حركتك وتميزك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 4-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تميل اليوم للرومانسية والانطلاق مع الأحباب، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة تسعدك.