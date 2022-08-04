حظك اليوم برج الدلو الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعاني مواليد برج الدلو من عدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم بكلمات صريحة، فالخوف الدائم من الرفض والكبرياء يجعلهم مترددين كثيرًا قبل التحدث عما يشعرون به تجاه الآخر، ويتنظر من الطرف الثاني اتخاذ الخطوة الأولى.

وفي السطور التالية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم القراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الدلو حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: حيث يكون القمر في مربع برجك ما يجعلك تميل للحيرة والتوتر، حاول اليوم أن توازن أمورك وترتب أفكارك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون الوضع الفلكي دقيقا فلا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.