حظك اليوم برج الجدي الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

من أبرز الصفات المعروفة عن مواليد برج الجدي هي الغموض، فهو لا يريد للآخرين معرفه خططه أو طريقة تخطيطه لحياته المقبلة، ما يجعله غير صريح أمام الأسئلة الفضولية لمن حوله، وحتى يمكن أن تعرف ما يفكر فيه فأنت بحاجة إلى اكتساب ثقته أولا.

وفي السطور المقبلة، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم القراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: إذ يكون القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنك تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.