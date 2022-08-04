حظك اليوم برج الحوت الخميس 4-8-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الحوت من الشخصيات الرومانسية والعاطفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب، فهي تظهر شخصيتها الجيدة، ولكنها كثيرة التفكير والتحليل طوال الوقت، كما أنها تميل إلى الالحاح الدائم على الطرف الآخر للحصول على الاهتمام، ما يجعلها تظل في خلافات أغلب الوقت.

وفي السطور القادمة، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم القراء الراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني: حيث يكون القمر في منزل الحظ يخدم اليوم نشاطاتك الفكرية ويحفز حركتك وتميزك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه رغم التشوش.. تميل اليوم للرومانسية والانطلاق مع الأحباب، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة تسعدك.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.