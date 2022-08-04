الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عالميا

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022 مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب

ووفقاً لوكالة «رويترز» قالت إنه مع منتصف تعاملات اليوم الخميس ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1769.74 دولار للأوقية كما زادت العقود الآجلة الأمريكية 0.5% 1785.60 دولار للأوقية.

وأكدت الوكالة أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعت من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة جولد سيلفر سنترال: «معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث».

وأضاف «براين»: «علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب، ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائدا».

انخفاض في سعر الفضة

وبحسب «رويترز» قالت إن المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 20.02 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2% 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2022.55 دولار.

كان عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بمقدار يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات مع بدء التعاملات الصباحية.