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واصف: الذهب يسجل أعلى سعر له اليوم منذ 5 أسابيع.. والإقبال ضعيف

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هاجر عمر
11:29 ص | الخميس 04 أغسطس 2022
الذهب

الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، إن الذهب اليوم الخميس سجل أعلى سعر له منذ 5 أسابيع، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد أن حقق الذهب الأسبوع الماضي أقل انخفاض له، حيث كان قد كسر 1000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1035 جنيها

وأضاف واصف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن سعر الذهب عيار 21 اليوم 1035 جنيها، لافتًا إلى أن السوق المصري مرتبط ارتباطا كلي بالبورصة العالمية، حيث أن الأسعار العالمية هي الركيزة الأساسية لتحديد الأسعار محليًا.

ثلاثة عوامل تتحكم بسعر الذهب بمصر

وأوضح رئيس شعبة الذهب أنه إضافة إلى البورصة العالمية فهناك عاملين رئيسين يتحكمون في سعر الذهب محليًا، وهم سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعرض والطلب، واصفًا الإقبال بالفترة الحالية بأنه متوسطا، إلا أنه يعتبر ضعيفا بالنسبة لهذه الفترة من العام، والتي تعد موسم بالنسبة لبيع الذهب.

المشتري المصري يضع في اعتباره الاستثمار إضافة إلى التزين

ولفت واصف إلى أن المشتري المصري يستهدف من شراء الذهب الاستثمار دون استبعاد هدف الزينة، كاشفًا عن خطأ شراء الذهب كسبايك للاستثمار دون الاستفادة منه في التزين، رغم كونه الاستثمار الأمن، موضحًا أن التزين هو الهدف الرئيسي من شراء الذهب.

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بقلم هاجر عمر