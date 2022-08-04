ارتفاع أسعار الذهب من 8 إلى 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، 10 جنيهات وسجل عيار 21 1040 جنيها، وقفزت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022 بمقدار يتراوح بين 8 - 10 جنيهات مقارنة بأسعار التعاملات المسائية، أمس الأربعاء، مع تحرك أسعار الدهب على المستويات العالمية وسط توقعات بارتفاع نبرة التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لتايوان عصر الثلاثاء الماضي.

جرام عيار 24 بـ 1142 جنيها

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تحركت في بداية التعاملات الصباحية بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات متأثرة بتحرك أسعار الذهب في البورصة العالمية صباح اليوم.

وأوضح «المغربي» في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر جرام الذهب عيار 24 تحرك من 1133 جنيها في ختام تعاملات أمس الأربعاء الموافق 3 أغسطس الحالي إلى 1142 جنيها في بداية تعاملات اليوم الخميس.

الجنيه الذهب يرتفع إلى 8335 جنيها

وأضاف عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن جرام الذهب من عيار 21 «الأكثر شعبية في مصر» زاد من 1030 جنيها، مساء أمس الأربعاء، إلى 1040 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم، مشيراً إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تأثرت بتحرك أسعار الذهب في البورصات العالمية بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب عيار 21» ليسجل صباح اليوم 8335 جنيها دون احتساب ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

على المستوى العالمي زاد سعر أوقية الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بمقدار 12 دولار أمريكي لتسجل اليوم 1777 دولارا بعدما سجلت أمس 1765 دولارا للأوقية مع تصاعد التوتر العالمي بعد تجدد مخاوف اندلاع حرب بين الصين وتايوان على خلفية زيادة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان الثلاثاء الماضي على غير رغبة الصين الذي اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية وفقاً لوكالة بلومبرج.