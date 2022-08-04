الذهب يستقر بالقرب من أعلى مستوياته خلال شهر.. والأوقية بـ 1770 دولارًا

استقر الذهب حول 1770 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، حيث يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الشهري، غدًا الجمعة، الذي يُمكن أن يقدم المزيد من الإشارات حول مسار التضييق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات برفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في الأشهر المقبلة لتجنب الركود، ومع ذلك، عارض العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا هذه التوقعات، مما يشير إلى نية قوية لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.

أسواق الذهب تتأهب

في الوقت نفسه، تجعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، الأسواق في حالة تأهب، مما يجعل معدن الذهب خيارًا قابلاً للشراء تحوطاً من أي أزمات.

توقعات بالتراجع خلال عام

تاريخياً، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن الأصفر عند 1745.27 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وسط توقعات أن يتم تداول الذهب عند 1686.84 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

بورصات الذهب

يجري تداول المعدن الأصفر في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية COMEX وبورصة شنغهاي للذهب.

ويحظى الذهب بمصادر طلب متنوعة، حيث يستحوذ قطاع الاستثمار على 40%، يليه قطاع صناعة المجوهرات بنسبة 37%، ثم البنوك المركزية بنسبة 17%، والنسبة المتبقية لقطاع التكنولوجيا، بحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي.