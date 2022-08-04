«شعبة الذهب» باتحاد الصناعات: المنتج المحلي أفضل استثمار على المدى الطويل

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إنّ مصر حققت تقاربًا بين العرض والطلب خلال الفترة الأخيرة، رغم التأثر تراجعًا وصعودًا، ما حقق توازنًا في السوق المصرية للذهب، لافتًا إلى عدم استيراد مصر للذهب الخام.

الذهب هو الاستثمار الأمثل

ونصح «واصف»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، المشترين بشراء الذهب، لافتًا إلى أن الذهب يبقى هو الاستثمار الأمثل للراغبين في استثمار طويل المدى، أي أكثر من 6 أشهر لأن وتيرة تحرك سعر الذهب سريعة، كاشفًا أن شراء الذهب للاستثمار قصير المدى أمر غير صحيح، ولا يعد تفكيرًا عقلانيًَا، حيث يعد مخاطرة كبيرة.

عدم وجود فرق من حيث الاستثمار بين الذهب الأبيض والذهب الأصفر

ولفت رئيس شعبة الذهب إلى عدم وجود فرق من حيث الاستثمار بين الذهب الأبيض والذهب الأصفر، مشيرًا إلى أن الفروق مصدرها مصنعيات عيار 21 لأنها أقل من عيار 18، كما أن نوعيات المشغول بعيار 21 تختلف عن المشغول بعيار 18، منوهًا إلى أن ذوق العميل في اختياره للذهب يؤثر على الاستثمار من خلال الذهب.

واصف: أناشد المواطنين بشراء المنتج المحلي

وأوضح واصف على مناشدته المواطنين بشراء المنتج المحلي بصفته رئيس الشعبة، كاشفًا عن أن المنتج المحلي أقل مصنعية، وهو ما ينتج عنه استثمار أفضل، حيث تكون الخسارة قليلة حالة حدوثها.