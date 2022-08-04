«حياة كريمة» توفر 14 نقطة إسعاف جديدة بمركزي الشهداء وأشمون بالمنوفية

تنفذ مبادرة «حياة كريمة» مشروعات عديدة في محافظة المنوفية، حيث يوجد مركزان مدرجان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، وهما مركزي أشمون والشهداء، واللذان شهدا تنفيذ مشروعات في القطاع الصحي، تتضمن إنشاء وحدات صحية ومستشفيات، إضافة إلى تطوير 14 نقطة إسعاف جديدة بالقرى.

7 نقاط إسعاف في أشمون

وقال الدكتور محمد سعدية، مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية، إن المبادرة نجحت في إنشاء 14 نقطة إسعاف موزعة على قرى «شما، وشنشور، وشطانوف، وسنتريس، وجريس، وطاليا، ودروة، ومدينة أشمون»، وذلك لمساعدة المواطنين على سرعة الوصول إلى المستشفى في الحالات المرضية المختلفة وكذا الحوادث المرورية، حيث توفر الاستجابة السريعة للمتصل وتوفير الكثير من الوقت.

7 نقاط إسعاف في مركز الشهداء

وتابع مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مركز الشهداء هو المركز الثاني في المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة، وشهد إنشاء 7 نقط إسعاف موزعة على قريتين بالمركز، هما زواية الناعورة، وعمروس، مؤكدا أن وحدات الإسعاف الجديدة تساهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين ورفع جودتها.

تطوير الإسعاف في مراكز قويسنا ومنوف والباجور

وأكد مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية، أنه يوجد العديد من الخطط لتطوير مرفق الإسعاف خلال الفترة المقبلة، سواء بزيادة نقط الإسعاف الموجودة في المراكز، مشيرا أن مراكز قويسنا، ومنوف، والباجور مدرجة في الخطة القادمة من خلال تطوير مرفق الإسعاف بهم وزيادة عدد نقط الإسعاف.